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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı ortalama 208,63 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 208,63 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg198,04220,28208,63HTS
Tavuk etiKg50,0085,0268,33HTSG
İnek sütüKg7,5011,009,67HMS
YumurtaAdet1,881,981,91HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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