Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları
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Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı ortalama 208,63 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 208,63 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|198,04
|220,28
|208,63
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|50,00
|85,02
|68,33
|HTSG
|İnek sütü
|Kg
|7,50
|11,00
|9,67
|HMS
|Yumurta
|Adet
|1,88
|1,98
|1,91
|HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi