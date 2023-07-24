Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı 254,44 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca cıvıl peyniri ve lor peyniri gibi ürünlerin fiyatları da açıklandı.