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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı 254,44 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca cıvıl peyniri ve lor peyniri gibi ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 254,44 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg254,44254,44254,44HTS
Civil peyniriKg57,0080,0060,68HTS
Lor peyniriKg57,0057,0057,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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