Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları
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Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı 254,44 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca cıvıl peyniri ve lor peyniri gibi ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 254,44 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|254,44
|254,44
|254,44
|HTS
|Civil peyniri
|Kg
|57,00
|80,00
|60,68
|HTS
|Lor peyniri
|Kg
|57,00
|57,00
|57,00
|HTS
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi