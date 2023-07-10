Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları
Ekonomi Haberleri
Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı 313 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca tereyağı, patates, kuru soğan gibi ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|139,00
|200,00
|160,67
|HTS
|Patates
|Kg
|9,50
|19,00
|13,10
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|8,00
|17,00
|13,93
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|313,00
|313,00
|313,00
|HTS
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi
Erzurum Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500