Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı 313 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca tereyağı, patates, kuru soğan gibi ürünlerin fiyatları da açıklandı.