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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları

Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı 313 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca tereyağı, patates, kuru soğan gibi ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg139,00200,00160,67HTS
PatatesKg9,5019,00

13,10HTS
Kuru soğanKg8,0017,0013,93HTS
Et büyükbaşKg313,00313,00313,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi

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