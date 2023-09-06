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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti 284 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı 284 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 284 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg284,00284,00

284,00

HTS
PastırmaKg595,00693,07664,23HTS
TereyağıKg66,96206,67120,87HTSG
Kaşar peyniriKg203,75203,75

203,75

HTS
Civil peynirKg33,70118,8168,20HTSG
Yağlı peyniriKg112,50112,50112,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satış Geçiş

Kaynak: AA / Ekonomi

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