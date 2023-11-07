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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti 225 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı 225 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 225 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg225,00225,00225,00HMS
PatatesKg9,6510,009,83HTS
TereyağıKg175,00175,00175,00HTS
Tavuk etiKg95,33131,23104,43HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

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