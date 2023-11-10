Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Eti Kilogramı 313 Liradan Satıldı
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Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş etin kilogramı 313 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı 313 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|313,00
|313,00
|313,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|130,00
|168,32
|142,53
|HTS
Kaynak: AA / Ekonomi