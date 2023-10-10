Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Eti Kilogramı 313 Liradan İşlem Gördü
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 313 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 313 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|313,00
|313,00
|313,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|174,26
|174,26
|174,26
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|150,00
|165,14
|161,38
|HTS
Kaynak: AA / Ekonomi