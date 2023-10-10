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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Eti Kilogramı 313 Liradan İşlem Gördü

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Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 313 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 313 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg313,00313,00313,00HTS
TereyağıKg174,26174,26174,26HTS
Kaşar peyniriKg150,00165,14161,38HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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