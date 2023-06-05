Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Eti Kilogramı 313 Liradan İşlem Gördü
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 313 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 313 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|313,00
|313,00
|313,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|160,00
|160,00
|160,00
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|95,00
|100,00
|95,90
|HTS
|Buğday unu
|Çuval
|324,85
|594,05
|335,74
|HTS
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi
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