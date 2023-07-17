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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Eti Kilogramı 312,24 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş etin kilogramı ortalama 312,24 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 312,24 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg250,00313,00312,24HTS
BulgurKg13,5018,0014,82HTS
Kırmızı mercimekKg24,0024,0024,00HTS
???????Kuru fasulyeKg5,0052,0041,68HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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