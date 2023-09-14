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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Eti Kilogramı 285,78 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı ortalama 285,78 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı ortalama 285,78 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg284,00300,00285,78HTS
Kaşar peynirKg251,16251,16251,16HTS
Yağlı peynirKg143,50143,50143,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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