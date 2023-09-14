Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Eti Kilogramı 285,78 Liradan Satıldı
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı ortalama 285,78 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı ortalama 285,78 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|284,00
|300,00
|285,78
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|251,16
|251,16
|251,16
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|143,50
|143,50
|143,50
|HTS
Kaynak: AA / Ekonomi