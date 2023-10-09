Haberler

Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Eti Kilogramı 257,85 Liradan İşlem Gördü

 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 257,85 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 257,85 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg240,01299,98257,85HTS
TereyağıKg160,00207,69174,20HTS
Civil peynirKg99,01115,01108,84HTS
Göğermiş peynirKg150,00150,00150,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

title