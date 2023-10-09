Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Eti Kilogramı 257,85 Liradan İşlem Gördü
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 257,85 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 257,85 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|240,01
|299,98
|257,85
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|160,00
|207,69
|174,20
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|99,01
|115,01
|108,84
|HTS
|Göğermiş peynir
|Kg
|150,00
|150,00
|150,00
|HTS
Kaynak: AA / Ekonomi