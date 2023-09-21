Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Eti 240 Liradan İşlem Gördü
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 240 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 240 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|240,00
|240,00
|240,00
|HMS
|Buğday
|Kg
|7,00
|9,20
|8,12
|HMS
|Tavuk Eti
|Kg
|47,00
|65,00
|58,00
|EBKS
EBKS: Et Balık Kurumu Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi