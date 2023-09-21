Haberler

Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Eti 240 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 240 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 240 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg240,00240,00240,00HMS
BuğdayKg7,009,208,12HMS
Tavuk EtiKg47,0065,0058,00EBKS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı

EBKS: Et Balık Kurumu Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

title