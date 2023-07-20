Erzurum Ticaret Borsası Yönetimi, İl Jandarma Komutanı ile TOGG'u inceledi

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eletdin Ürüşan, Erzurum İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlker Şimşek'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından, yerli ve milli otomobil TOGG'u sürprizi yaşandı. Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlker Şimşek birlikte aracı incelediler.