Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Bilinçsiz Avlanmanın Önlenmesini İstiyor

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, av sezonunun başlaması ile birlikte Erzurum'da alarm derecesine varan bilinçsiz avlanma tehlikesinin bir an önce önlenmesi ve aynı zamanda doğada yaşayan ve nesli tükenmekte olan hayvan türlerinin korunması amacıyla bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, son yıllarda ilimizde yaban hayvan nesli yasal olmayan kaçak avlanma, iklim koşulları ve benzeri sebeplerden dolayı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade ederek "Biz yasal olan ve yasal olarak avlanan avcılarımızın doğada yaşayan ve nesli tükenmekte olan hayvan türlerinin korunması noktasında desteklerini talep ediyoruz. Çünkü yasal olmayan ve yasadışı bir şekilde yani bilinçsiz bir şekilde yapılan avlanmaların hem yaban hayatını, hem doğada nesli tükenmekte olan hayvan varlığını tehdit etmektedir. Bu anlamda insani ve vicdani olmayan durumların ortaya çıkmaması için tüm kesimlerin duyarlı olmasını ve en azından yaban hayatını koruma noktasında kaçak avlanmanın önüne geçilerek, bir farkındalık yaratmak istiyoruz. şeklinde konuştu. - ERZURUM