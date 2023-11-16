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Erzurum Ticaret Borsası'nda Tereyağı Kilogramı 217,80 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda tereyağının kilogramı 217,80 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 217,80 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg284,00 500,00294,86HTS
TereyağıKg217,80217,80217,80HTS
Yağlı peynirKg123,00123,00123,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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