Erzurum Ticaret Borsası'nda Tereyağı Kilogramı 217,80 Liradan Satıldı
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Erzurum Ticaret Borsası'nda tereyağının kilogramı 217,80 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 217,80 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|284,00
|500,00
|294,86
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|217,80
|217,80
|217,80
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|123,00
|123,00
|123,00
|HTS
Kaynak: AA / Ekonomi