Erzurum Ticaret Borsası'nda Tereyağı Kilogramı 156,75 Liradan İşlem Gördü
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 156,75 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 156,75 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|138,79
|170,65
|156,75
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|11,00
|13,00
|12,85
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|65,15
|104,38
|85,13
|HTS
|Patates
|Kg
|9,50
|9,50
|9,50
|HTS
Kaynak: AA / Ekonomi
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