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Erzurum Ticaret Borsası'nda Tereyağı Kilogramı 156,75 Liradan İşlem Gördü

Erzurum Ticaret Borsası'nda Tereyağı Kilogramı 156,75 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 156,75 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 156,75 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg138,79170,65156,75HTS
Kuru soğanKg11,0013,0012,85HTS
Civil peynirKg65,15104,3885,13HTS
PatatesKg9,509,509,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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