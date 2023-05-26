Erzurum Ticaret Borsası'nda Nohut Kilogramı 46 Liradan İşlem Gördü
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Erzurum Ticaret Borsası'nda nohutun kilogramı 46 liradan işlem gördü. Diğer ürünlerin fiyatları da verildi.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) nohutun kilogramı 46 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Nohut
|Kg
|46,00
|46,00
|46,00
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|36,75
|36,75
|36,75
|HTS
|Kırmızı mercimek
|Kg
|27,00
|27,00
|27,00
|HTS
|Patates
|Kg
|7,00
|15,00
|11,69
|HTS
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi
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