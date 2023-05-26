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Erzurum Ticaret Borsası'nda Nohut Kilogramı 46 Liradan İşlem Gördü

Erzurum Ticaret Borsası'nda Nohut Kilogramı 46 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda nohutun kilogramı 46 liradan işlem gördü. Diğer ürünlerin fiyatları da verildi.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) nohutun kilogramı 46 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
NohutKg46,0046,0046,00HTS
Kuru fasulyeKg36,7536,7536,75HTS
Kırmızı mercimekKg27,0027,0027,00HTS
PatatesKg7,0015,0011,69HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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