Erzurum Ticaret Borsası'nda Kavurma Kilogramı 520 Liradan Satıldı
Erzurum Ticaret Borsası'nda kavurmanın kilogramı 520 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kavurmanın kilogramı 520 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kavurma
|Kg
|520,00
|520,00
|520,00
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|245,00
|245,00
|245,00
|HMS
|Kaşar peyniri
|Kg
|145,00
|175,00
|164,63
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|80,00
|153,47
|89,47
|HTS
|Patates
|Kg
|8,50
|13,00
|12,27
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi