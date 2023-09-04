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Erzurum Ticaret Borsası'nda Kavurma Kilogramı 520 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda kavurmanın kilogramı 520 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kavurmanın kilogramı 520 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
KavurmaKg520,00520,00520,00HTS
Et büyükbaşKg245,00245,00245,00HMS
Kaşar peyniriKg145,00175,00164,63HTS
Civil peynirKg80,00153,4789,47HTS
PatatesKg8,5013,0012,27HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

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