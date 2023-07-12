Üye Girişi
Haberler

Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 313 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan eti kilogramı 313 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg313313313HTS
Kaşar peynirKg193,20193,20193,20HTS
Yağlı peynirKg110,40110,40110,40HTS
İnek sütüKg17,4817,4817,48HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title