Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 313 Liradan İşlem Gördü
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Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan eti kilogramı 313 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|313
|313
|313
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|193,20
|193,20
|193,20
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|110,40
|110,40
|110,40
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|17,48
|17,48
|17,48
|HTS
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi
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