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Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 313 Liradan İşlem Gördü

Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 313 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg313,00313,00313,00HTS
Civil peynirKg120,00120,00120,00HTS
Kuru fasulyeKg33,0033,0033,00HTS
Tavuk etiKg60,2079,2471,23HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

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