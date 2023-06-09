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Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 279,30 Liradan İşlem Gördü

Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 279,30 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 279,30 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 279,30 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg254,44313,00279,30HTS
Kuru soğanKg6,0015,008,98HTS
Tavuk etiKg77,5480,0077,90HTS
PatatesKg7,0011,008,81HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

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