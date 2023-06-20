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Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 233,72 Liradan İşlem Gördü

Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 233,72 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 233,72 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 233,72 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg220,00277,23233,72HTS
Et küçükbaşKg229,90248,27243,22HTS
TereyağıKg150,00155,00151,42HTS
Kaşar peyniriKg150,00150,00150,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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