Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 193,16 Liradan İşlem Gördü
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 193,16 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 193,16 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|160,00
|200,00
|193,16
|HMS
|Patates
|Kg
|5,00
|14,00
|11,22
|HTS
|Soğan
|Kg
|18,00
|20,00
|19,33
|HTS
|Civil Peynir
|Kg
|100,00
|102,00
|100,40
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi
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