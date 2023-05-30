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Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 193,16 Liradan İşlem Gördü

Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 193,16 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 193,16 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 193,16 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg160,00200,00193,16HMS
PatatesKg5,0014,0011,22HTS
SoğanKg18,0020,0019,33HTS
Civil PeynirKg100,00102,00100,40HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi

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