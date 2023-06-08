Üye Girişi
Haberi Paylaş
Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 149,41 Liradan Satıldı

Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 149,41 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 149,41 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 149,41 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg138,61234,00149,41ESKS
Tavuk etiKg41,5865,0047,56HTS
TereyağıKg202,40202,40202,40HTS
Kaşar peyniriKg193,20193,20193,20HTS
Yağlı peynirKg110,40110,40110,40HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

Et ve Süt Kurumu Erzurum Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title