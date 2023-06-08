Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 149,41 Liradan Satıldı
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 149,41 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 149,41 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|138,61
|234,00
|149,41
|ESKS
|Tavuk eti
|Kg
|41,58
|65,00
|47,56
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|202,40
|202,40
|202,40
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|193,20
|193,20
|193,20
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|110,40
|110,40
|110,40
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi
Et ve Süt Kurumu Erzurum Ekonomi Haberler
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