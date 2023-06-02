Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Açıklandı
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Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 309,86 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 309,86 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|260,00
|313,00
|309,86
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|175,00
|175,00
|175,00
|HTS
|Patates
|Kg
|13,00
|13,00
|13,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|12,75
|12,75
|12,75
|HTS
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi
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