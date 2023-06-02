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Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Açıklandı

Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 309,86 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 309,86 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg260,00313,00309,86HTS
TereyağıKg175,00175,00175,00HTS
PatatesKg13,0013,0013,00HTS
Kuru soğanKg12,7512,7512,75HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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