Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Açıklandı
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Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 255,50 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 255,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|254,44
|280,00
|255,50
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|54,00
|85,00
|80,60
|HTS
|Patates
|Kg
|8,50
|8,50
|8,50
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|9,50
|20,00
|11,17
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|146,84
|160,00
|158,80
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|85,00
|85,00
|85,00
|HTS
Kaynak: AA / Ekonomi
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