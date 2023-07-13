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Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 262,51 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 262,51 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg254,44313,00262,51HTS
Küçükbaş etKg99,0099,0099,00EBKS
PatatesKg11,0011,0011,00HTS
???????Kuru soğanKg12,0012,0012,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

EBKS: Et Balık Kurumu Satışı

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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