Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları
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Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 262,51 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 262,51 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|254,44
|313,00
|262,51
|HTS
|Küçükbaş et
|Kg
|99,00
|99,00
|99,00
|EBKS
|Patates
|Kg
|11,00
|11,00
|11,00
|HTS
|???????Kuru soğan
|Kg
|12,00
|12,00
|12,00
|HTS
EBKS: Et Balık Kurumu Satışı
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi
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