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Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları

Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 141,20 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 141,20 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş
Kg138,00150,00141,20HTS
Kaşar peyniriKg95,0095,0095,00HTS
Yağlı peynirKg80,0092,0085,33HTS
TereyağıKg103,00103,00103,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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