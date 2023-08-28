Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti 313 Liradan İşlem Gördü
Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan eti kilogramı 313 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|313,00
|313,00
|313,00
|HTS
|Küçükbaş et
|Kg
|150,00
|160,00
|157,40
|HMS
|Ispanak
|Kg
|11,00
|11,00
|11,00
|HMS
|Ay çekirdeği
|Kg
|30,50
|30,50
|30,50
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi