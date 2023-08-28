Haberler

Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti 313 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan eti kilogramı 313 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg313,00313,00313,00HTS
Küçükbaş etKg150,00160,00157,40HMS
IspanakKg11,0011,0011,00HMS
Ay çekirdeğiKg30,5030,5030,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

title