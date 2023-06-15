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Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti 313 Liradan İşlem Gördü

Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti 313 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş
Kg313,00313,00313,00HTS
Kaşar peyniriKg150,00150,00150,00HTS
Kuru soğanKg14,5014,5014,50HTS
PatatesKg9,809,809,80HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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