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Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti 290 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan eti kilogramı 290 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 290 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg290,00290,00290,00HTS
Tavuk etiKg52,7585,0064,83HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi

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