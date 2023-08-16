Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti 290 Liradan Satıldı
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Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan eti kilogramı 290 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 290 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|290,00
|290,00
|290,00
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|52,75
|85,00
|64,83
|HTS
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi