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Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti 290 Liradan İşlem Gördü

Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti 290 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan etinin kilogramı 290 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 290 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş
Kg290,00290,00290,00HTS
Kaşar peyniriKg140,00140,00140,00HTS
Kuru soğanKg13,0017,5014,24HTS
PatatesKg6,0015,008,58HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi

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