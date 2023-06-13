Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti 290 Liradan İşlem Gördü
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Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan etinin kilogramı 290 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 290 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kg
|290,00
|290,00
|290,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|140,00
|140,00
|140,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|13,00
|17,50
|14,24
|HTS
|Patates
|Kg
|6,00
|15,00
|8,58
|HTS
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi
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