Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Eti Kilogramı 313,00 Liradan İşlem Gördü

Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş etin kilogramı 313,00 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları da açıklandı.