Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Eti Kilogramı 313,00 Liradan İşlem Gördü
Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş etin kilogramı 313,00 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 313,00 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|313,00
|313,00
|313,00
|HTS
|Ayçiçek yağı
|Kg
|30,50
|38,50
|33,84
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|58,69
|58,69
|58,69
|HTS
|Buğday
|Kg
|6,20
|8,00
|7,05
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi