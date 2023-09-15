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Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Eti Kilogramı 313,00 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş etin kilogramı 313,00 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 313,00 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg313,00313,00313,00HTS
Ayçiçek yağıKg30,5038,5033,84HTS
Kuru fasulyeKg58,6958,6958,69HTS
BuğdayKg6,208,007,05HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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