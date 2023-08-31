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Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Eti Kilogramı 230,98 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş etin kilogramı ortalama 230,98 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 230,98 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg222,00233,00230,98HMS
TereyağıKg150,00150,00150,00HTS
Çarliston biberKg25,6025,9625,80HMS
PatatesKg10,0010,0010,00HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi

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