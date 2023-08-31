Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Eti Kilogramı 230,98 Liradan İşlem Gördü
Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş etin kilogramı ortalama 230,98 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 230,98 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|222,00
|233,00
|230,98
|HMS
|Tereyağı
|Kg
|150,00
|150,00
|150,00
|HTS
|Çarliston biber
|Kg
|25,60
|25,96
|25,80
|HMS
|Patates
|Kg
|10,00
|10,00
|10,00
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi