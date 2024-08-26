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Erzurum Ticaret Borsası Başkanı icraatlarını anlattı

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Erzurum Ticaret Borsası Başkanı, basınla bir araya gelerek yaptıkları projeleri ve destekledikleri çalışmaları anlattı. Oral, Soğuk Süt Projesi, E-Ticaret sistemi, Erzurum Ticaret Borsası Fuarcılık ve Tanıtım AŞ gibi projelerin yanı sıra Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimcilerini desteklediklerini belirtti. Ayrıca, STK'larla iş birliği içinde çalıştıklarını ve Doğu Anadolu'nun en prestijli projesi olan Soğuk süt zinciri projesini kazandırdıklarını vurguladı.

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Başkanı basınla bir araya gelerek icraatlarını anlattı.

Oral hizmet süresi içerisinde çok sayıda projeye destek verdiklerini anlattı.

Soğuk Süt Projesi, E-Ticaret sistemi, Erzurum Ticaret Borsası Fuarcılık ve Tanıtım AŞ, Ortak Pazar, Yöresel Ürünlerin Tescili gibi çok sayıda projeyi desteklediklerini ifade eden Oral, Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimcilerini destekleme noktasında ellerini taşın altına koyduklarını söyledi.

STK'larla iş birliği

İlde bütün kamu kurumları, kuruluşları ve STK'lar ile iş birliği içinde uyumlu çalışmalar yürüttüklerini, bu çalışmalar sonucunda borsaya ve Erzurum'a yıllardır özlemi çekilen Doğu Anadolu'nun en prestijli projesi olarak gösterilen Soğuk süt zinciri projesini kazandırdıklarına işaret olan Oral, şunları söyledi: "Sadece süt projemiz kapsamında aldığımız desteklerle borsamıza şuan ki değeri yaklaşık 100 milyon TL'nin üzerinde envanter kaydettik. Bu sadece Borsamızın mali kaynaklarını sadece ama sadece 5 yıl gibi kısa bir sürede ki bu sürenin 2 yılı pandemiyle mücadelede geçti. Borsamıza, Cumhuriyet tarihinin en büyük kazanımlarını sağladık. Çünkü biz başarmanın inanmaktan ve çalışmaktan geçtiğine inanıyoruz. Koltuk için değil memleket için mücadele ediyoruz."

Oral, Erzurum'un birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu, hak edenin alkışlanması, hak etmeyenin de yerilmesi gerektiğine işaret etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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