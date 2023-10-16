Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Genç Girişimcilerle Buluştu

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Ata Teknokkent'te gençler ve girişimcilerle bir araya geldi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Ata Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Oral, Teknokent'te yönetim kurulu, firma sahipleri ve genç girişimcilerle bir araya gelerek tanışma ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda genç girişimciler ve firma sahipleri ile hem tanışıp hem de sorunlarını dinleyen Başkan Oral, sorunlara çözüm önerileri sunarak yol gösterdi. Oral, Genç girişimcilerin her zaman destekçisi olduğunu belirterek "7/24 telefonum açık, her konuda bana ulaşıp benden destek alabilirsiniz" dedi. - ERZURUM