Erzurum Ticaret Borsası Akreditasyon Denetimi Başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Müdürü Özge Karatepe ile Türk Loydu Baş Denetçisi Olcay Koca, Akreditasyon sistemi belge yenileme denetimi için Erzurum Ticaret Borsası Akreditasyon birimi personeli ile bir araya gelerek çalışmalara başladılar.

Türk Loydu Baş Denetçisi Olcay Koca, tarafından gerçekleştirilen denetimde, Erzurum Ticaret Borsası'nın, Yönetim, Meclis, Borsa mevzuatı, Muamelat, Mali Yönetim, İş Planlaması Yönetimi, Haberleşme, Bilgi - İşlem, Kalite Yönetimi, Üye İlişkileri, İş Geliştirme ve Eğitim gibi konularda yaptığı uygulama ve çalışmalar denetlenecek.

Erzurum Ticaret Borsası, Genel Sekreterlik, Basın ve Özel Kalem Müdürlüğü, Laboratuvar Müdürlüğü, Kalite ve Akreditasyon Müdürlüğü, Muamelat Müdürlüğü, Tescil Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü ve Bilgi-İşlem birimlerinin sorumlularının da hazır bulunduğu denetlemede, akreditasyonla ilgili istenen belgeler sunumlar halinde gerçekleştirilecek.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılım sağladığı Akreditasyon denetimi açılış programında, açılış konuşmasını gerçekleştiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi Hakan Oral, Üyesine, tüccarına, esnafına en iyi hizmeti veren bir Borsa olmayı hedeflediklerini belirterek, "Meclis, Yönetim Kurulu ve personelimizle her zaman daha iyiye ulaşmak için çaba içerisindeyiz. Yapılan bu denetimden başarılı bir şekilde geçmek bizi ziyadesi ile mutlu edecektir. Ancak daha iyisini yapmak için bundan sonraki süreçte çalışmalarımız artarak devam edecektir. Kanunlar ve Mevzuat çerçevesinde yaptığımız çalışmalar ve uygulamalarımızla, üyelerimize ve ilimize layık olduğumuz hizmeti vermeye devam edeceğiz." dedi. - ERZURUM