Haberler

Erzurum Ticaret Borsası

 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 12,45 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 12,45 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKg11,5014,0012,45HTS
Kuru soğanKg7,5010,008,69HTS
Kaşar peyniriKg185,00185,00

185,00

HTS
Tavuk etiKg54,47131,2392,73HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

title