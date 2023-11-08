Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 12,45 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 12,45 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|Kg
|11,50
|14,00
|12,45
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|7,50
|10,00
|8,69
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|185,00
|185,00
|185,00
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|54,47
|131,23
|92,73
|HTS
Kaynak: AA / Ekonomi