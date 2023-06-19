Üye Girişi
Haberler
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 240,77 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 240,77 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg200,00313,00240,77HTS
PatatesKg13,0013,0013,00HTS
Kuru soğanKg23,0023,0023,00HTS
İnek sütüKg10,2510,2510,25HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title