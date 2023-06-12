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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patates ve kuru soğanın kilogramı 11 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patates ve kuru soğanın kilogramı 11 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
İnek sütüKg9,0010,009,05HMS
PatatesKg11,0011,0011,00HTS
Kuru soğanKg11,0011,0011,00HTS
Göğermiş peynirKg90,0790,6290,14HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi

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