Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patates ve kuru soğanın kilogramı 11 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patates ve kuru soğanın kilogramı 11 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|İnek sütü
|Kg
|9,00
|10,00
|9,05
|HMS
|Patates
|Kg
|11,00
|11,00
|11,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|11,00
|11,00
|11,00
|HTS
|Göğermiş peynir
|Kg
|90,07
|90,62
|90,14
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi
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