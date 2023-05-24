Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 291,67 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 291,67 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|226,24
|313,00
|291,67
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|199,22
|233,91
|216,63
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|120,00
|120,00
|120,00
|HTS
|Şehriye
|Kg
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi
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