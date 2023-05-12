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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 265,51 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 265,51 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg229,00285,00265,51HTS
Kaşar peynirKg128,13128,13128,13HTS
Kırmızı mercimekKg26,0026,0026,00HTS
Bulgur

Kg17,0017,0017,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi

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