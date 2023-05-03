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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 120,15 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 120,15 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg120,06120,76120,15HTS
PatatesKg11,0011,0011,00HTS
Kuru soğanKg11,0011,0011,00HTS
Yağlı peynirKg100,00100,00100,00HTS
Tavuk etiKg47,04109,0769,87HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

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