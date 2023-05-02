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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 175 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 175 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg175,00175,00175,00HTS
TereyağıKg150,00217,80154,38HTS
Civil peynirKg74,26133,6685,00HTS
Kaşar peyniriKg165,00172,50165,75HTS
Yağlı peynirKg72,5079,4177,89HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

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