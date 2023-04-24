Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 285 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 285 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|285
|285
|285
|HTS
|Patates
|Kg
|2,50
|7,70
|4,62
|HTSG
|Kuru soğan
|Kg
|1,50
|5
|2,36
|HTSG
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
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