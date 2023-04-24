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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 285 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 285 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg285285285HTS
PatatesKg2,507,704,62HTSG
Kuru soğanKg1,5052,36HTSG
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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