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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 128,87 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 128,87 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg128,87128,87128,87HTS
İnek sütüKg9,009,009,00HMS
Kuru soğanKg3,503,503,50HMS
Lor peynirKg45,0045,0045,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi

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