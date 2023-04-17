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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında, büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 288,34 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında, büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 288,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg276,00300,00288,34HTS
TereyağıKg206,00206,00206,00HTS
Kaşar peyniriKg95,0095,0095,00HTS
Yağlı peynirKg80,0092,0087,65HTS
PatatesKg30,0030,0030,00HTS
Kuru soğanKg25,0025,0025,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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