Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı 168,30 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı 168,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|168,30
|168,30
|168,30
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|73,33
|103,00
|80,62
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|130,00
|130,00
|130,00
|HMS
|İnek sütü
|Kg
|8,00
|10,03
|8,84
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA / Ekonomi
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