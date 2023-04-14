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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı 168,30 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı 168,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg168,30168,30168,30HTS
Yağlı peynirKg73,33103,0080,62HTS
Et büyükbaşKg130,00130,00130,00HMS
İnek sütüKg8,0010,038,84HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

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