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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 241,47 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 241,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg234,00260,00241,47HTS
Tavuk etiKg44,0070,0052,74HTS
BuğdayKg6,006,006,00HMS
Bal süzmeKg100,00100,00100,00HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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