Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 241,47 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 241,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|234,00
|260,00
|241,47
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|44,00
|70,00
|52,74
|HTS
|Buğday
|Kg
|6,00
|6,00
|6,00
|HMS
|Bal süzme
|Kg
|100,00
|100,00
|100,00
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA / Ekonomi
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