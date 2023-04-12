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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 232,12 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 232,12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg227,73240,00232,12HTS
Kuru soğanKg15,0015,0015,00HTS
TereyağıKg195,00195,00195,00HTS
PatatesKg16,0016,0016,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

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